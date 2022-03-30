Hakim 1. Bölüm 4. Fragmanı yayınlandı izle! Hakim 1. Bölüm'e damga vuran sahne...

atv'nin heyecanla beklenen yenizi dizisi Hakim ilk bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de! Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli oyuncuların rol aldığı Hakim dizisinin 1. Bölüm 4. Fragmanı yayınlandı...

atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren yeni dizi, tanıtımıyla ilgi odağı oldu. Muhteşem senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla izleyici ekran başına kilitlemeye gelen Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!