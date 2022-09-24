Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Kasaba Doktoru 18. bölüm fragmanı izle! | VİDEO
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Kasaba Doktoru dizisi 17. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyen diziseverler senaryonun devamında olacakları görmek isteyerek yeni bölüm fragmanı için “Kasaba Doktoru 18. bölüm fragmanı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Kasaba Doktoru 18. bölüm fragmanı izle videosu ve son bölüm özetinden detaylar.