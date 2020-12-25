Kırmızı Oda 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kırmızı Oda 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 08:52
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Benim Adım Melek 45.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 23.12.2020 | 14:49
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Masumlar Apartmanı 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 22.12.2020 | 12:30
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Maria ile Mustafa 17. Bölüm Fragmanı - Final | Video 21.12.2020 | 13:43
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Sadakatsiz 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 20.12.2020 | 16:34
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Maria ile Mustafa 16. Bölüm 2. Fragmanı | Video 20.12.2020 | 14:00
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Menajerimi Ara 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.12.2020 | 12:22
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Bir Zamanlar Çukurova 78. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 20.12.2020 | 09:12
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 19.12.2020 | 16:13
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Bir Annenin Günahı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 19.12.2020 | 16:13
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Gönül Dağı 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 19.12.2020 | 16:12
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İyi Aile Babası 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 17.12.2020 | 14:49
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Benim Adım Melek 44. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 16.12.2020 | 17:04
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Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 16.12.2020 | 16:14
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Uyanış Büyük Selçuklu 12. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı | Video 14.12.2020 | 14:06
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Bir Zamanlar Çukurova 77. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 13.12.2020 | 12:12
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. Bölüm 2. fragman yayınlandı | Video 12.12.2020 | 13:30
Kırmızı Oda'da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırıyor. Psikiyatri kliniğindeki doktorları ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kırmızı Oda 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.