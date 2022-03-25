Video Fragman Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı izle! ‘’Gayrı hedef İnegöl’dür’’
Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı izle! ‘’Gayrı hedef İnegöl’dür’’

Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı izle! ‘’Gayrı hedef İnegöl’dür’’

25.03.2022 | 23:21

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Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı izle! ‘’Gayrı hedef İnegöl’dür’’ 00:50
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O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü. Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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