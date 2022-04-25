Masumlar Apartmanı 68. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Gülben doğum yapıyor" | Video
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TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 68. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.