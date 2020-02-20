Patron Gibi filminin fragmanı | Video

Miguel Arteta'nın yönettiği; Rose Byrne, Salma Hayek, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Billy Porter ve Ari Graynor'un oynadığı "Patron Gibi" izleyici ile buluşacak. Senaryosu Adam Cole-Kelly ve Sam Pitman'a ait olan film; kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar vermeleri sonrasında gelişen olayları konu alıyor.