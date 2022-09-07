Seversin 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Sana çok ihtiyacım var Asya!" | Video
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Kanal D'nin sevilen dizisi Seversin 15. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte, Seversin 15. Bölüm 2. Fragmanı...