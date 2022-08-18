Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Seversin 13. bölüm fragmanı izle! | VİDEO

Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Seversin dizisi 12. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Diziye ilişkin son bölümün ardından Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? öğrenmek isteyenler yoğun şekilde Seversin 13. bölüm fragmanı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Seversin 13. bölüm fragmanı izle videosu ve son bölüm özet detayları.