Sevmek Zamanı 1. Tanıtımı yayınlandı! Sevmek Zamanı yakında atv'de... | Video

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ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 2.Tanıtımı yayınlandı | Video 01.06.2022 | 12:54
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Baba 15. bölüm full izle! Show TV ile Baba son bölüm tek parça izle! 01.06.2022 | 01:58
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Destan 25. bölüm full izle! ATV ile Destan son bölüm tek parça izle! 01.06.2022 | 01:41
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Aziz 27. bölüm full izle! Show TV ile Aziz son bölüm tek parça izle! 28.05.2022 | 01:39
Yaz aylarında birbirinden iddialı dizileri ekrana getirmeye hazırlanan atv'den yine bomba bir yapım geldi. Başrollerinde Deniz Işın ve İlhan Şen'in olduğu Sevmek Zamanı dizisinin ilk tanıtımı geldi..