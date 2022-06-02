Sevmek Zamanı 2. Tanıtımı yayınlandı! ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı yakında başlıyor | Video
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ATV ekranlarında Sevmek Zamanı heyecanı başlıyor. Süreç Film imzasıyla atv ekranlarına gelecek olan Sevmek Zamanı dizisi yeni tanıtımı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yaz sezonunun iddialı yapımlarından olan Sevmek Zamanı, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden merak konusu oldu. Sevmek Zamanı ikinci tanıtımı ile beraber sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.