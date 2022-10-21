Üç Kız Kardeş 23. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben çoktan gittim zaten, sen de git!" | Video
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Yargı 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Yeter ki yanımda olsun" | Video 14.10.2022 | 14:38
Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş 23. Bölüm Fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven’in rol aldığı dizide bu hafta heyecan giderek yükseliyor. İşte Üç Kız Kardeş 23. bölüm fragmanı..