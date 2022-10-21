Üç Kız Kardeş 23. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben çoktan gittim zaten, sen de git!" | Video

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş 23. Bölüm Fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven’in rol aldığı dizide bu hafta heyecan giderek yükseliyor. İşte Üç Kız Kardeş 23. bölüm fragmanı..