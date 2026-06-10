Var Mısın Yok Musun yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Video

10 Haziran 2026 10:38

Televizyon tarihine damga vuran “Var Mısın Yok Musun”, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 5.bölümüyle Perşembe akşamı, 6.bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de ATV’de!