Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vurulan Ferit mi, Kazım ağa mı? | Video
Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 27 Ocak Cuma akşamı 19. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, Seyran’ın işe başlamasına kızan Ferit, Pelin'i yalıya getirdi. Dizinin son sahnesine silah sesleri damga vurdu. Peki vurulan kişi Ferit mi, yoksa Seyran'ın babası Kazım Ağa mı? Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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