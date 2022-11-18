Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "İnsanın ailesine rağmen mutlu olması mümkün mü?" | Video
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O Kız 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Kadının adı Melek.." | Video 16.11.2022 | 16:40
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O Kız 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Babam nerede Sitare?" | Video 02.11.2022 | 15:47
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Yalı Çapkını 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yalancısın sen!" | Video 28.10.2022 | 16:13
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.