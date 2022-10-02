Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle: Atabey Konağı'na haciz geliyor! "Sizin bütün malınızı mülkünüzü ben alıyorum..."
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ATV’nin Pazar akşamları yayınlanan dizisi Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm öncesi fragman tanıtımında "Sizin bütün malınızı mülkünüzü ben alıyorum..." sözü damga vuruyor. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı…