Bahçelievler’de marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı | Video
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Bahçelievler’de bir marketin deposunu soymaya çalışan 3 hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenilirken, zanlılar polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.
Gözaltına alınan hırsızlar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.