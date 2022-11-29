Bahçelievler’de marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı | Video

Bahçelievler’de bir marketin deposunu soymaya çalışan 3 hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 06.45 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi olduğu öğrenilen hırsızlar, minibüsle geldikleri depoyu soymaya çalışırken bina sakini bir vatandaş tarafından fark edildi. Vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polisleri gören hırsızlar geldikleri minibüsle kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekip arabasına çarpan hırsızlar daha sonra deponun duvarına çarparak durdu. Araçtaki 3 zanlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenilirken, zanlılar polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.Gözaltına alınan hırsızlar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.