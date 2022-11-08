Bakırköy'de 'Narko Dar Alan' uygulaması | Video

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler dün gece ilçe genelinde 'Narko Dar Alan' uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında ilçenin her noktası didik didik arandı.

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Denetimler kapsamında dün gece ilçe genelinde genel arama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

5 GRAM UYUŞTURUCU MADDE

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'nin denetimleri sırasında dün gece Osmaniye Mahallesi, İskender Iğdır Parkı'nda şüpheli hareketler sergileyerek yere bir şeyler attıkları görülen B.Ç., C.B. ve Y.E.Ö.'ye GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken şahısların oturdukları bankın kenarında yarısı içilmiş 1 gr ağırlığında narkotik içerikli madde, şeffaf poşet içerisinde 5 gr ağırlığında yeşilimsi otsu madde ve gazete kağıdına sarılı ağırlığı 3,5 gram kahverengimsi toz madde olmak üzere toplamda 5 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar ve uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Osmaniye Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.