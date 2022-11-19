Video Sabah TV'de Günün Gelişmeleri Başakşehir’de 2 kişinin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video
Başakşehir’de 2 kişinin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video

Başakşehir’de 2 kişinin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video

19.11.2022 | 14:49

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Başakşehir 17. Etapta 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran ikili böyle görüntülendi.

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Sabah saatlerinde Başakşehir 17. Etapta çekilen görüntülerde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde 2 kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 1 kişinin yere düştüğü diğerinin ise yumrukladığı görüldü. Kavga anını kayda alan vatandaşsa şaşkınlığını gizleyemedi.

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