Başakşehir’de 2 kişinin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video

Başakşehir 17. Etapta 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran ikili böyle görüntülendi.

Sabah saatlerinde Başakşehir 17. Etapta çekilen görüntülerde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde 2 kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 1 kişinin yere düştüğü diğerinin ise yumrukladığı görüldü. Kavga anını kayda alan vatandaşsa şaşkınlığını gizleyemedi.