Video Sabah TV'de Günün Gelişmeleri Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada | Video
Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada | Video

Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada | Video

15.11.2022 | 11:49

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BOLU'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre ileriye savruldu. Kaza nedeniyle yol kenarındaki iş yerlerinde hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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