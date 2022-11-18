Bursa’da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video
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Bursa'da otobanda seyir halindeki otomobil sürücüsü, yağışlı havanın etkisiyle aracının kontrolünü kaybedince bariyerlere çarpıp yola savruldu. Aynı istikamette seyreden TIR ise yola savrulan araca arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişiden biri ağır yaralandı.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, hastaneye kaldırılan Gülşen T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu bildirildi.