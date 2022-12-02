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Esenler'de "şakalaşma" cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02.12.2022 | 14:24
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Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 6 Şubat ) 05.02.2013 | 17:39
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 05 ŞUBAT ) 04.02.2013 | 17:35
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 28 OCAK ) 28.01.2013 | 17:08
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 25 OCAK ) 25.01.2013 | 18:36
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 24 OCAK ) 24.01.2013 | 18:04
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 23 OCAK ) 23.01.2013 | 17:59
ESENLER'de, bir grup arkadaş iddiaya göre şakalaşırken ellerindeki tabanca patladı. Tabancadan çıkan merminin kalbine isabet ettiği belirtilen Kenan Çeliktenyıldız (17) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 kişi gözaltına alındı.