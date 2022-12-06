Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video

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Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın panik oluşturdu. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.