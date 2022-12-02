Kartal’da park halindeki tırın deposundan 600 litre mazot çaldılar! 13 bin TL’lik mazot hırsızlığı kamerada | Video
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Kartal’da gece saatlerinde park halindeki bir tırın yanına otomobil ile yanaşan şahıs ya da şahıslar, tırın deposundaki 13 bin TL'lik 600 litre yakıtı çaldılar. Tırdan 600 litre yakıtın çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tırından yakıt çalınan Recep Ateş, "Akşam geldim arabamı buraya bıraktım. Saat gece 3 civarlarında kamera kayıtlarında görünüyor. Bir araç geliyor aracımın ön tarafına yanaşıyor. Sonra da aracımın deposundaki 600 litre mazotu çalıyor gidiyorlar. Mağduruz. Para kazanamıyoruz zaten, mazot pahalı. İşimiz kötü. Polise başvuru yaptım. Olay yeri inceleme geldi, baktı, kayıtları aldı. Deponun kapağının kırıldığı zaten ortada, her şey görünüyor" diye konuştu.
Öte yandan şüpheli şahısların otomobil ile 600 litre yakıt çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.