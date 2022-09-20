Manisa Kula'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlardan birinin tarlaya uçtuğu, birinin de orta bariyerlere çarptığı kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir eden Tarkan E. (41) idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyreden İsmail A. (23) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçan diğer aracın sürücüsü Tarkan E. ve yanında bulunan Serkan E. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.