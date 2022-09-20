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Manisa Kula'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.09.2022 | 01:22
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 6 Şubat ) 05.02.2013 | 17:39
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 05 ŞUBAT ) 04.02.2013 | 17:35
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 28 OCAK ) 28.01.2013 | 17:08
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 25 OCAK ) 25.01.2013 | 18:36
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 24 OCAK ) 24.01.2013 | 18:04
Sabah TV'den Günün Gelişmeleri ( 23 OCAK ) 23.01.2013 | 17:59
Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlardan birinin tarlaya uçtuğu, birinin de orta bariyerlere çarptığı kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.