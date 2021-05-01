Video Haber 1 ay sürecek sıcaklıklar geliyor! MGM Hava Tahmin Uzmanı Koç, detayları A Haber'de anlattı | Video

1 ay sürecek sıcaklıklar geliyor! MGM Hava Tahmin Uzmanı Koç, detayları A Haber'de anlattı | Video

1 ay sürecek sıcaklıklar geliyor! MGM Hava Tahmin Uzmanı Koç, detayları A Haber'de anlattı | Video
01.05.2021 | 17:37

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'Bunaltıcı hava sıcaklığı ne zaman başlayacak?', 'hava sıcaklığı kaç dereceye kadar çıkacak?' tüm bu soruları MGM Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, cevapladı. İşte detaylar...

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