1 ay sürecek sıcaklıklar geliyor! MGM Hava Tahmin Uzmanı Koç, detayları A Haber'de anlattı | Video
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'Bunaltıcı hava sıcaklığı ne zaman başlayacak?', 'hava sıcaklığı kaç dereceye kadar çıkacak?' tüm bu soruları MGM Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, cevapladı. İşte detaylar...