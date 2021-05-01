1 Mayıs ilk nerede, nasıl kutlandı? Detaylar A Haber'de | Video

Önce Amerika'da başlayıp tüm dünyaya yayılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü aslında ilk çıktığında bir bayram değil adeta kanlı bir gün olarak geçiyordu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Her 1 Mayıs provokasyonlara, kanlı eylemlere sahne oldu. Bu 2009 yılında resmi bayram olarak ilan edilene kadar da devam etti. Tüm detaylar A Haber'de...