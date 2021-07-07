Video Haber 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini Başkan Erdoğan gerçekleştirecek | Video

1 milyonuncu konutun anahtar teslimini Başkan Erdoğan gerçekleştirecek | Video

1 milyonuncu konutun anahtar teslimini Başkan Erdoğan gerçekleştirecek | Video
07.07.2021 | 18:45

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1 milyonuncu konutun anahtar teslimini Başkan Erdoğan gerçekleştirecek. Detaylar A Haber'de..

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