1 ton 177 kilo kaçak tütün! Piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı | Video
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İstanbul Beyoğlu’nda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 177 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs tutuklandı.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depo görünümlü yerde kaçak/sahte nargile tütünü depolandığı ve buradan piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçidi.