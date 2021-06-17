10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili Şentop'tan açıklama: Meclis'ten birisi değil, adli makamlara başvurulmuş... | Video

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini ziyaret etmesine ilişkin konuştu. Şentop, 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası ile ilgili Bakan Soylu'nun kendisine yazılı bir metin verdiğini, mektupta ismin yazmadığını ancak şahsın TBMM çatısı altında şu an vekil olmadığının belirtildiğini söyledi.