10 farklı bando takımından oluşan 324 bandocu İstiklal Marşı’nı çaldı | Video

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Mahmut Övür | İmamoğlu New York’ta temsilcilik mi açıyor? 30.09.2021 | 14:33
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Son dakika! Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 30.09.2021 | 01:32
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Putin'den Başkan Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi | Video 29.09.2021 | 21:07
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Son dakika: 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum… | Video 29.09.2021 | 21:11
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TOGG'dan stretajik hamle! Son paylaşım herkesi heyecanlandırdı | Video 29.09.2021 | 21:03
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Putin'den Başkan Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi | Video 29.09.2021 | 19:11
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İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı | Video 29.09.2021 | 18:54
Bursa’da ilk kez düzenlenen 'Çok Milletli ve Çok Sesli Bursa Uluslararası Bando Festivali’ne 10 bando ekibinden 324 bandocu katıldı. Festivalin açılışı 324 bandocunun İstiklal Marşı’nı çalması ile başladı.