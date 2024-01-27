10 ilde 'SİBERGÖZ-19' operasyonu! 33 şüpheli yakalandı | Video 27.01.2024 | 08:42 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “Sibergöz-19” Operasyonları Kapsamında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 İlde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen "Sibergöz-19" Operasyonları Kapsamında 33 şüphelinin yakalandığı belirtirek şu bilgileri verdi:"Sanal ortamda halkımızı dolandırmaya çalışanlarSibergöz üzerinizde. Jandarmamız, polisimiz ensenizde. Sizlere göz açtırmayacağız.Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde;Antalya, Muğla, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Batman ve Bursa'da düzenlenen "Sibergöz-19" operasyonlarda;Antalya merkezli Adana, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, Muğla merkezli İstanbul ve İzmir olmak üzere operasyon sonucunda, 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli, Diyarbakır merkezli Mersin, Batman, İstanbul ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli, İstanbul merkezli İstanbul ve Hatay olmak üzere 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. İstanbul ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda;kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 63 Milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL'nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, sahte siteler üzerinden Antalya ili Kemer ilçesindeki "Ürün Alım-Satımı ve Komisyonu" adı altında para talep ederek toplamda 480 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, 3 farklı sahte sigorta sitesi üzerinden araç sigortası ve kasko yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağdur edildiği tespit edildi.Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Facebook Marketplace üzerinden "klima satışı" vaadiyle vatandaşlarımızdan 1 milyon 200 bin TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.Operasyonlar sonucu; 5 adet kripto para soğuk cüzdan hesabı, 29 adet telefon, 7 adet bilgisayar,13 adet banka/kredi kartı ve 2 adet tabancaya el konuldu.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."