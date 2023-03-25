100 bin imza için süreci devam ediyor! Kesin liste 31 Mart'ta yayımlanacak | Video

100 bin imza toplaması gereken cumhurbaşkanı adayları için süreç 27 Mart akşamına kadar sürecek. Son durumu Ankara'dan A haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.