"11 Mayıs’tan itibaren AVM’leri kademeli olarak açacağız"

A Para yayınına katılan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM’lerin 11 Mayıs’tan itibaren kademeli bir şekilde açılacağını söyledi. Altaş, AVM’lerin sürece hazırlıklı olduğunu belirtti. Altaş’ın açıklamaları: