11 yıl aradan sonra kritik temas! Bakan Çavuşoğlu Mısır'a gitti | Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri’nin daveti üzerine bugün Kahire’ye resmi ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, geçmiş olsun ziyaretine gelmiş, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.