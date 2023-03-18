11 yıl aradan sonra kritik temas! Bakan Çavuşoğlu Mısır'a gitti | Video
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri’nin daveti üzerine bugün Kahire’ye resmi ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, geçmiş olsun ziyaretine gelmiş, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:35
03:37
11 yıl aradan sonra kritik temas! Bakan Çavuşoğlu Mısır'a gitti | Video 18.03.2023 | 11:08
04:35
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi yarın hizmete açılacak | Video 18.03.2023 | 10:32
00:43
21:20
02:49
Tarsus'ta çalınan traktör Adana'da bulundu | Video 17.03.2023 | 23:11
01:10
04:21
00:54
Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı | Video 17.03.2023 | 19:54
00:43
Depremzede minik yüreğe doğum günü sürprizi | Video 17.03.2023 | 18:14
09:54
SON DAKİKA! Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay! | Video 17.03.2023 | 18:02
19:12
00:39
00:15
01:38
05:23
02:09
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi | Video 17.03.2023 | 15:19
07:44
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Masada NATO üyeliği var | Video 17.03.2023 | 15:14
00:44