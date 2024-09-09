12 ilde BTÖ’ye yönelik düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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