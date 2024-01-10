12 ilde FETÖ’ye KISKAÇ-3 operasyonu: 38 gözaltı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-3” Operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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