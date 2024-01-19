Video Haber 12 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
12 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

12 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

19.01.2024 | 22:42

Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 12 mağdur kadın kurtarılırken, yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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