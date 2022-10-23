12 milyar TL'lik dev hizmet! Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yaklaşık 12 milyar 341 milyon 821 bin liraya mal olan 140 projenin açılışını yaptı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada HDP ve Selahattin Demirtaş'a göndermede bulundu, "Bunlar Kürt kardeşlerimi sömürüyor. HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt... Bunlar 6'lı masanın altında kaldı" dedi. Diyarbakır annelerine sahip çıkan Erdoğan, "Nerede Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip Diyarbakır Annelerini ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Hayır, neden? Onların insan hakları savunuculuğu ile işi yok." ifadelerini kullandı.