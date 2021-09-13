13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 13 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 613 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 231 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.