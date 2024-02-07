1314 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı! Başkan Erdoğan: "Birileri şov, biz derman peşindeydik" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken, biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık." ifadelerini kullandı.