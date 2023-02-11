137’nci saatte yeni mucize geldi | Video
Enkaz altındaki Taşan Ailesi’nin 3 ferdinden birisi sağ kurtarıldı. Detaylar A Haber’de!
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