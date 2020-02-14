14 günlük karantina bitti! Karantinadan çıkan vatandaşlar açıklama yapıyor
Wuhan'dan gelen 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir virüsün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi. 14 günlük karantinadan çıkan vatandaşlar açıklama yapıyor.
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