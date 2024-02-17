14 ilde “NARKOÇELİK-1” operasyonu: 1 ton 68 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Yerlikaya “NARKOÇELİK-1” operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Jandarma Bölgesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 14 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-1” Operasyonlarında; 1 Ton 68 kg uyuşturucu madde ile 51 Bin 100 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 142 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.
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