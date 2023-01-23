Video Haber 14 Mayıs’ta seçim nasıl olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber’de açıkladı | Video
14 Mayıs’ta seçim nasıl olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber’de açıkladı | Video

14 Mayıs’ta seçim nasıl olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber’de açıkladı | Video

23.01.2023 | 14:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var." dedi. Peki seçim kararı nasıl alınacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

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Gençlik buluşmaları kapsamında dün Bursa'da gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını dile getiren Başkan Erdoğan, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var." ifadelerini kullandı.

Peki seçim kararı nasıl alınacak? Süreç nasıl işleyecek? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SEÇİME KATILIMI YÜKSELTMEK İÇİN SEÇİM TARİHİNİ GÜNCELLEDİK"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, seçime katılımı artırmak için seçim tarihinin güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu belirterek, "Bu bir erken seçim değil." dedi.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim kararını Anayasa'ya göre TBMM alabiliyor. Cumhurbaşkanı alabiliyor. Hem meclise hem cumhurbaşkanına bu yetkiyi veriyor. TBMM'de karar alabilmek için 360 çoğunluk gerekiyor. 5'te 3… Dolayısıyla muhalefet 6 Nisan sonrası bir seçim kararına yanaşmayacağını açıkladı. Bir takım beyanlarda bulundular.

Halbuki bizim niyetimiz seçim tarihinin güncellenmesiydi. 18 Haziran'da takvim bakımından baktığımız zaman; tatillerin başlaması, sınav dönemi, hac dönemi birçok sebeple seçime katılımı azaltan sebepler var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın seçime katılımını yükseltmek amacıyla seçim tarihinin güncellenmesi ihtiyacı doğdu. Bu bir erken seçim değil. Bu gündeme geldiğinde muhalefet '6 Nisan sonrası biz yokuz' dedi. Yeni seçim kanunu uygulanmasını istemediler. Bu durumda da tek çare Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kararı almasıyla bu sorunun çözüleceğini gündeme getirmiştik.

BAŞKAN ERDOĞAN 14 MAYIS'I İŞARET ETTİ

Sayın Cumhurbaşkanımızda bu yetkisini kullanacağını ifade etti. 14 Mayıs'ı işaret etti. Bursa'da gençlerle yapmış olduğu toplantıda da geriye doğru olan 60 gün içerisinde seçim kararı alınması lazım. Onun da 10 Mart olacağını ifade etti.

Bu kararı aldığı takdirde; Resmi Gazete'de yayımlanacak, yayımlandıktan itibaren 60 gün sonrasını takip eden ilk Pazar seçim yapılır. YSK da bu aradaki takvimi belirleyecek. O takvime göre seçim süreci işlemiş olacak."

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