Yılın en özel ve en romantik günü 14 Şubat bu senede büyük bir duyguyla kutlanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan 14 Şubat'ta vatandaşlara sorulan; '14 Şubat Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna ilginç cevaplar geldi.