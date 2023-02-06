14 yaşındaki Fatma enkazdan 15 saat sonra böyle kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
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