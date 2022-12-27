15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
01:27
04:06
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu'nun konforu 27.12.2022 | 17:10
02:35
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu'ndan 6 farklı aday sinyali mi? 27.12.2022 | 17:01
04:06
Mahmut Övür | İBB'den ihale alan CHP milletvekilleri yok mu? 27.12.2022 | 16:58
05:03
04:53
38:24
01:47
00:19
00:35
Nusaybin’de parklara zarar veren 2 kişi suçüstü yakalandı | Video 26.12.2022 | 21:38
01:01:20
05:52
05:41
00:24
Tarsus'ta korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı | Video 26.12.2022 | 19:49
07:04
Filipinler’de sel: 11 ölü, 19 kayıp | Video 26.12.2022 | 18:43
03:46
Seyir halindeki tır alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 26.12.2022 | 18:21
01:01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama! 26.12.2022 | 17:13
03:48
Melih Altınok | Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV! 26.12.2022 | 16:29
03:22
Mehmet Barlas | Batı, Erdoğan düşmanlığından bıkmıyor 26.12.2022 | 16:27
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda tamirat işi yaparken bastığı plastik çatının kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı.