Video Haber 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı | Video
15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı | Video

15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı | Video

27.12.2022 | 18:28

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda tamirat işi yaparken bastığı plastik çatının kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı.

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