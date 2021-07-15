Video Haber 15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında

15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında

15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında
15.07.2021 | 11:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 00:57
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 15.07.2021 | 11:20
Hasan Basri Yalçın | FETÖ’ye karşı mücadele 03:33
Hasan Basri Yalçın | FETÖ’ye karşı mücadele 15.07.2021 | 11:21
Yavuz Donat | Şanlı direniş 05:57
Yavuz Donat | Şanlı direniş 15.07.2021 | 11:17
15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video 12:47
15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojisi! İşte dakika dakika yaşananlar… | Video 15.07.2021 | 10:06
Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu... 02:20
Şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyüşü kamerada! 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain Semih Terzi'yi böyle vurdu... 15.07.2021 | 10:09
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 02:15
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Yine aynı şey yaşansa hiç tereddüt etmeden sokağa çıkarım | Video 04:47
15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Yine aynı şey yaşansa hiç tereddüt etmeden sokağa çıkarım | Video 14.07.2021 | 21:24
Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu | Video 00:23
Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu | Video 14.07.2021 | 21:49
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! İki doz arası süre değişti | Video 05:27
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! İki doz arası süre değişti | Video 14.07.2021 | 21:25
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak kimse yoktur | Video 31:56
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak kimse yoktur | Video 14.07.2021 | 18:48
Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı | Video 04:56
Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı | Video 14.07.2021 | 17:17
Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer 06:42
Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer 14.07.2021 | 15:53
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 15:16
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 14.07.2021 | 15:48
FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video 14:09
FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video 14.07.2021 | 14:38
FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün yurt dışında PKK ile iş birliği yaptığını anlattı | Video 02:55
FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün yurt dışında PKK ile iş birliği yaptığını anlattı | Video 14.07.2021 | 14:28
Engin Ardıç | Atatürk solcu muydu? 04:19
Engin Ardıç | Atatürk solcu muydu? 14.07.2021 | 13:09
Kerem Alkin | Lojistik, mobilite ve dijitalleşme 04:18
Kerem Alkin | Lojistik, mobilite ve dijitalleşme 14.07.2021 | 12:58
Salih Tuna | Sulandırma!.. 05:54
Salih Tuna | Sulandırma!.. 14.07.2021 | 12:52
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 32:27
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.07.2021 | 12:43
Başkan Erdoğan Projelerimizi sahiplenmelerine karşı dikkatli olmalıyız 05:01
Başkan Erdoğan "Projelerimizi sahiplenmelerine karşı dikkatli olmalıyız" 14.07.2021 | 12:33

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla "Bir Selaya Bakar" filmini hazırladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in, 2017'de erkek çocuklarına en çok verilen isim olmasının hikayesinin anlatıldığı filmde milletin, darbe imaları ve teşebbüslerine karşı artık daha uyanık ve kararlı durduğu vurgulanıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA