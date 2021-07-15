15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla "Bir Selaya Bakar" filmini hazırladı.

15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in, 2017'de erkek çocuklarına en çok verilen isim olmasının hikayesinin anlatıldığı filmde milletin, darbe imaları ve teşebbüslerine karşı artık daha uyanık ve kararlı durduğu vurgulanıyor.