15 Temmuz gecesi nöbet tuttu, şimdi şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor | Video

Mersin’de 15 Temmuz darbe gecesinde sokaklara inen ve sabaha kadar nöbet tutan taksici Murat Kaçaman, arka camına ‘İtin derdi et. Yiğidin derdi devlet. Şehit ailelerine ücretsizdir. Onlar, bedelini ödedi’ yazdırdığı taksisiyle şehit ailelerine 7 gün 24 saat hizmet veriyor.