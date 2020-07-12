Video Haber “15 Temmuz Zaferi” dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak | Video

“15 Temmuz Zaferi” dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak | Video

“15 Temmuz Zaferi” dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak | Video
12.07.2020 | 18:16

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İletişim Başkanlığı tarafından Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da açılan Dijital Gösterim Merkezleri, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergileyecek.

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İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı. 15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan Dijital Gösterim Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLER UNUTULMADI
Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler korona virüs salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. 5 bölümden oluşan merkezlerin ilk bölümünü fuaye alanı oluşturuyor. Ziyaretçiler, fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek. Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan Gösterim Merkezlerinde, aynı zamanda işitme engelli vatandaşlar için de işaret lisanıyla anlatım imkanı da bulunuyor.

360 DERECE GÖRSEL DENEYİMLE 15 TEMMUZ DESTANI
Dijital Gösterim Merkezlerinin 360 derece görsel deneyim alanına dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor. Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor. Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor. 360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama (mapping) gösterimi ziyaretçileri bekliyor. Bu bölümdeki gösterimde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktaları üç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile ziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor. Ardından gelen hologram gösterim alanında "wireframe" teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor. Hologram gösterisi izlenirken, hemen yanında bulunan projeksiyon ekranında darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren bir video film çalışması takip edilebiliyor. Dijital Gösterim Merkezlerinin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim ziyaretçileri bekliyor. Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Gününde tüm gün ziyarete açık olacak.

ZİYARETÇİLERE VR GÖZLÜK VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLECEK
15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü anma programları kapsamında, Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere VR gözlük ve Türk bayrağı hediye edilecek. VR gözlüklerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü videosu izlenebilecek.

YENİ DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZLERİ
Her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek olan Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayii üretimlerinin dijital (haritalama) mapping gösterimi yapılacak. 360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimleri gerçekleşecek Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde aynı zamanda, Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak.

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